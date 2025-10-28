Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: İmza için gidiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.



Çakmaklı,, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.

Demirel son olarak Bodrum FK'yı çalıştırmış ve 13 maçta 0.77 ortalama elde etmişti.