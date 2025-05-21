Volkan Demirel'in yeni takımı belli oluyor: İlk görüşme gerçekleşti

Süper Lig'de daha önce Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel'in yeni takımı belli oluyor.



Şampiyon olan ve İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Kocaelispor, takımın başına Demirel'i getirmek istiyor.

ŞARTLARINI SUNDU



Yerel basında yer alan haberde; Demirel'in şehre gelerek bir görüşme gerçekleştirdiği ve şartlarını sunduğu öğrenildi.



Demirel, daha önce Taşdemir'den devraldığı Bodrum FK ile Süper Lig'de 13 maça çıkmıştı. Demirel son takımı olan Bodrum'da 0.77'lik ortalama elde etmişti.

Demirel'in Mourinho'nun ayrılması durumunda Fenerbahçe için ilk aday olduğu öne sürülmüştü.