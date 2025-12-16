Volkan Demirel'in yerine gelen isim resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.

Başkent ekibinin açıklamasında "Evine 'hoş geldin' Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.