Vucevic 3.6 saniye kala attı; Chicago Bulls kazandı

NBA'de Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Chicago Bulls, evinde sezona formda bir giriş yapan Philadelphia 76ers'i ağırladı.



Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan 113-111'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bulls'a galibiyeti Nikola Vucevic'in karşılaşmanın bitimine 3.6 saniye kala attığı üçlük getirdi.



Tam 24 sayı farktan geri dönen "Boğalar"da Josh Giddey, 29 sayı, 15 ribaund ve 12 asistle oynayarak "triple-double" yaptı.



Deplasman ekibinde ise Tyrese Maxey'in attığı 39 sayı galibiyet için yeterli olmadı.