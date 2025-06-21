Wagner Pina Trabzonspor için İstanbul'da
Trabzonspor'un 22 yaşındaki yeni kanat oyuncusu Wagner Pina, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, İstanbul'a geldi.
Yeşil Burun Adalı 22 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda bordo-mavili kulübün yetkilileri karşıladı.
Son olarak Portekiz Ligi'nde Estoril forması giyen sağ kanat oyuncusu, geçen sezon takımıyla 30 lig maçında forma giyip 2 gol attı.
Pina, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasıyla 8 maçta oynadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Trabzonspor
- Transfer