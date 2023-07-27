Wanda Nara, Galatasaraylıların beklediği Mauro Icardi haberini verdi

Galatasaray, Mauro Icardi'ye sonunda kavuşuyor. Arjantinli yıldızın eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara, Sarı-Kırmızılılara müjdeyi verdi.



Wanda Nara, sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Bir sonraki durak?" sorusuna "İstanbul" cevabını verdi.



Mauro Icardi'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelip kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldızla geçtiğimiz haftalarda anlaşmış fakat Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle İstanbul'a geliş tarihinde gecikme yaşanmıştı.



Mauro Icardi'nin cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 30 yaşındaki golcü 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.



Arjantinli yıldız, Galatasaray ile 26 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 23 gol atıp 8 asist kaydetti.