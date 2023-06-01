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Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması: Sizi asla unutmayacağız

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." dedi.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması: Sizi asla unutmayacağız

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Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara, Arjantinli oyuncu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Galatasaray'a teşekkür etti.

Nara şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum.
Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız."

Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması: Sizi asla unutmayacağız - 1
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