Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye makyaj: Derbi morluğunu kapattı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Maçta gözü moraran Mauro Icardi'nin o görüntüsü çok tartışıldı.
Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara, oluşan morluğu gidermek için geçici bir çözüm buldu.
MAKYAJ YAPARAK KAPATTI
Ünlü model, Icardi'nin moraran gözüne makyaj yaparak yüzünün diğer tarafıyla aynı düzeyde bir renge getirdi.
Golcü futbolcuya makyaj yaptığı ve morluğu geçici olarak kapattığı anları TikTok hesabından paylaşan Nara'nın yaklaşık 3 dakikalık videosu, sosyal medyada gündem oldu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Icardi, 17 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
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