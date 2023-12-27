Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye makyaj: Derbi morluğunu kapattı

MAKYAJ YAPARAK KAPATTI



Ünlü model, Icardi'nin moraran gözüne makyaj yaparak yüzünün diğer tarafıyla aynı düzeyde bir renge getirdi.



Golcü futbolcuya makyaj yaptığı ve morluğu geçici olarak kapattığı anları TikTok hesabından paylaşan Nara'nın yaklaşık 3 dakikalık videosu, sosyal medyada gündem oldu.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Icardi, 17 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.