Washington Wizards top kaybetmeye doyamadı; Celtics rahat kazandı

06.11.2025 10:56

Reuters

NBA'de Boston Celtics, Washington Wizards'ı 136-107 mağlup etti.

NBA'de Doğu Konferansı'nın köklü ekibi Boston Celtics, kendisi adına sezonun dokuzuncu maçında Washington Wizards'ı ağırladı.

 

Konuk ekibin tam 19 top kaybı yaptığı karşılaşmada kazanan 136-107'lik skorla Boston Celtics oldu.

 

Ev sahibinde Jaylen Brown attığı 35 sayıyla birlikte maçın en skorer oyuncusu oldu.

 

Wizards'ta Alex Sarr'ın gösterdiği 31 sayı, 8 ribaund ve 3 blokluk performans galibiyet için yeterli olmadı.

Joe Mazzulla'nın çalıştırdığı Boston Celtics, Washington Wizards'ın yaptığı 19 top kaybından 27 sayılık avantaj sağladı.