Washington Wizards top kaybetmeye doyamadı; Celtics rahat kazandı
06.11.2025 10:56
Reuters
NBA'de Boston Celtics, Washington Wizards'ı 136-107 mağlup etti.
NBA'de Doğu Konferansı'nın köklü ekibi Boston Celtics, kendisi adına sezonun dokuzuncu maçında Washington Wizards'ı ağırladı.
Konuk ekibin tam 19 top kaybı yaptığı karşılaşmada kazanan 136-107'lik skorla Boston Celtics oldu.
Ev sahibinde Jaylen Brown attığı 35 sayıyla birlikte maçın en skorer oyuncusu oldu.
Wizards'ta Alex Sarr'ın gösterdiği 31 sayı, 8 ribaund ve 3 blokluk performans galibiyet için yeterli olmadı.
Joe Mazzulla'nın çalıştırdığı Boston Celtics, Washington Wizards'ın yaptığı 19 top kaybından 27 sayılık avantaj sağladı.