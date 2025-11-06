Washington Wizards top kaybetmeye doyamadı; Celtics rahat kazandı

NBA'de Doğu Konferansı'nın köklü ekibi Boston Celtics, kendisi adına sezonun dokuzuncu maçında Washington Wizards'ı ağırladı.

Konuk ekibin tam 19 top kaybı yaptığı karşılaşmada kazanan 136-107'lik skorla Boston Celtics oldu.

Ev sahibinde Jaylen Brown attığı 35 sayıyla birlikte maçın en skorer oyuncusu oldu.

Wizards'ta Alex Sarr'ın gösterdiği 31 sayı, 8 ribaund ve 3 blokluk performans galibiyet için yeterli olmadı.