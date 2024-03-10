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Watford, Valerien Ismael'in görevine son verdi

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, sezon başında göreve getirilen Valerien Ismael'in ligde alınan kötü sonuçların ardından görevine son verdi.

Watford, Valerien Ismael'in görevine son verdi

Watford kötü sonuçların faturasını sezon başında göreve getirdiği 'e kesti.

SON LİG GALİBİYETİ 28 KASIM

Ismael yönetiminde 41 resmi maça çıkan İngiltere Championship ekibi, bu mücadelelerden 12 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 14 beraberlik aldı. Sarı-siyahlılar, son lig galibiyetini 28 Kasım'da almıştı.

Watford, Cumartesi günü evinde aldığı 2-1'lik Coventry yenilgisinin ardından baş antrenör Valerien Ismael'i görevden aldı ve eski orta saha oyuncusu Tom Cleverley'i geçici olarak göreve getirdi.

İngiliz ekip, Championship'te 13. sırada yer alırken, play-off'tan oldukça uzak ve küme düşme bölgesinin yalnızca yedi puan üzerinde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 18 MAÇ

48 yaşındaki teknik adam, Mart 2022 ile Ekim 2022 arasında 'ı çalıştırmış. Valerien Ismael, siyah beyazlı takımda 18 maçta 1.72 puan puan ortalaması tutturmuştu.

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