Watford, Valerien Ismael'in görevine son verdi

Watford kötü sonuçların faturasını sezon başında göreve getirdiği Valerien Ismael'e kesti.
SON LİG GALİBİYETİ 28 KASIM
Ismael yönetiminde 41 resmi maça çıkan İngiltere Championship ekibi, bu mücadelelerden 12 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 14 beraberlik aldı. Sarı-siyahlılar, son lig galibiyetini 28 Kasım'da almıştı.
Watford, Cumartesi günü evinde aldığı 2-1'lik Coventry yenilgisinin ardından baş antrenör Valerien Ismael'i görevden aldı ve eski orta saha oyuncusu Tom Cleverley'i geçici olarak göreve getirdi.
İngiliz ekip, Championship'te 13. sırada yer alırken, play-off'tan oldukça uzak ve küme düşme bölgesinin yalnızca yedi puan üzerinde yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA 18 MAÇ
48 yaşındaki teknik adam, Mart 2022 ile Ekim 2022 arasında Beşiktaş'ı çalıştırmış. Valerien Ismael, siyah beyazlı takımda 18 maçta 1.72 puan puan ortalaması tutturmuştu.
Tom Cleverley will assume the position of Interim Head Coach at Vicarage Road.— Watford Football Club (@WatfordFC) March 9, 2024
This follows Watford FC terminating the contract of Valérien Ismaël after today's home defeat to Coventry City.
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