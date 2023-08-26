Welinton'dan Beşiktaş itirafı: "Sözleşme uzatmak istemediler"

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Pendikspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Pendikspor’un 34 yaşındaki savunma oyuncusu Welinton soruları yanıtladı.

"BEŞİKTAŞ SÖZLEŞME UZATMAK İSTEMEDİ"



Beşiktaş’tan ayrılık süreci ve Pendikspor’a imza atmasıyla ilgili soruya yanıt veren 34 yaşındaki futbolcu, “Futbol bu tarz şeylere açık bir oyun. Dolasıyla Beşiktaş ile sözleşmem sona ermişti. Çok iyi arkadaşlıklar biriktirdim. Sözleşme uzatmak istemediler. Sonra önüme Pendikspor gibi bir fırsat çıktı. Ben de değerlendirmek istedim. Çok mutluyum bana o fırsatı verdikleri için. Her şey güzel ve yolunda” ifadelerini kullandı.

"OLDUĞUM YERDE MUTLUYUM"



Beşiktaş ile oynanan maçta eski takımına karşı oynamanın nasıl bir his olduğunun sorulması üzerine Brezilyalı oyuncu, “Beşiktaş’ta birçok arkadaşım var. Yıllarca orada futbol oynadım. Şunu da söyleyeyim; biz geçen hafta oraya kazanmaya gitmiştik. Sonuç olarak Pendikspor’un futbolcusuyum. Böyle bir fırsat verdiler bana. Dolasıyla onlar için alın teri döküyorum. Çok iyi arkadaşlıklarım var. Hala görüşüyoruz, akşamları buluşup yemeğe gidiyoruz. Telefonum hiç susmuyor diyebilirim. Ama şu an Pendikspor’un futbolcusuyum. Olduğum yerde mutluyum" diye konuştu.