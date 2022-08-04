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Welinton'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ta Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.08.2022 - 20:28

Welinton'dan Beşiktaş'a kötü haber

Kulübü, Brezilyalı stoperi Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " A takımımızın 3 Ağustos günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir" denildi. 

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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