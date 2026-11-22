Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA ) San Antonio Spurs, Victor Wembanyama 'nın 50 sayıyla yıldızlaştığı maçta New Orleans Pelicans'ı 114-91 yendi.

Frost Bank Center'da Pelicans'ı ağırlayan Spurs'te Victor Wembanyama, 50 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blokluk performansla takımını galibiyete taşıdı.

Wembanyama, 1973-74 sezonundan beri bir NBA maçında en az 50 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blok kaydeden ilk oyuncu oldu.

Sezonun 14. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Spurs'te Stephon Castle ise 19 sayı, 6 asistle oynadı.

Pelicans'ta Jeremiah Fears'ın 29 ve Jordan Poole'un 25 sayısı, sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.

HERRO DA 50 ATTI AMA BUCKS KAYBETTİ

Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 132-129 mağlup etti.

Üst üste 5, bu sezon 14. maçını kazanan Doğu Konferansı lideri 76ers'ta Joel Embiid, 26 sayı, 17 ribaunt ve 9 asistle "triple-double"a yakın performans sergiledi. LeBron James 21 ve Anfernee Simons 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bucks'ta ise Tyler Herro'nun 50 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performansı, sezonun 16. yenilgisini önleyemedi.