Wembanyama NBA tarihine geçti: Efsaneler arasında adını yazdırdı

San Antonio Spurs, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 114-94 mağlup etti.

WEMBANYAMA'DAN TARİHE GEÇEN DOUBLE-DOUBLE

Spurs forması giyen Victor Wembanyama mücadeleyi 30 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 10 blokla tamamlayarak double-double yaptı.



Wembanyama, lig tarihinde bir maçta Hakeem Olajuwon, David Robinson, Artis Gilmore, Dwight Howard ve Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından 30 sayı ve 10 blok barajını geçen altıncı oyuncu oldu.

Ek olarak genç basketbolcu, 30 veya daha az bir dakika sahada kalıp bunu başaran ilk isim oldu.

Portland'da ise Shaedon Sharpe'ın 25, Anfernee Simons'ın 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.