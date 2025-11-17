Wembanyama'nın yokluğu sorun olmadı, Spurs rahat kazandı

17.11.2025 10:06

Reuters

NBA'de San Antonio Spurs,Sacramento Kings'i 123-110 mağlup etti.

NBA'de sezona 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle giriş yapan San Antonio Spurs, 3 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Sacramento Kings'i ağırladı.

 

Sakatlığı sebebiyle yıldız oyuncusu Victor Wembanyama'dan yoksun bir şekilde sahaya çıkan ev sahibi ekip, rakibi karşısında zorlanmadı ve karşılaşmayı 123-110 kazandı.

 

Spurs'te De'Aaron Fox 28 sayı ve 11 asistle oynayarak "double-double" yaptı ve eski takımına karşı alınan galibiyetin mimarı oldu.

 

Kings'te ise DeMar DeRozan karşılaşmayı 27 sayıyla tamamladı.

Kings'in yıldızı DeMar DeRozan, karşılaşma sırasında kullandığı 15 şutun 12'sinde isabeti buldu.

