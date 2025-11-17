Wembanyama'nın yokluğu sorun olmadı, Spurs rahat kazandı
17.11.2025 10:06
Reuters
NBA'de San Antonio Spurs,Sacramento Kings'i 123-110 mağlup etti.
NBA'de sezona 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle giriş yapan San Antonio Spurs, 3 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Sacramento Kings'i ağırladı.
Sakatlığı sebebiyle yıldız oyuncusu Victor Wembanyama'dan yoksun bir şekilde sahaya çıkan ev sahibi ekip, rakibi karşısında zorlanmadı ve karşılaşmayı 123-110 kazandı.
Spurs'te De'Aaron Fox 28 sayı ve 11 asistle oynayarak "double-double" yaptı ve eski takımına karşı alınan galibiyetin mimarı oldu.
Kings'te ise DeMar DeRozan karşılaşmayı 27 sayıyla tamamladı.
Kings'in yıldızı DeMar DeRozan, karşılaşma sırasında kullandığı 15 şutun 12'sinde isabeti buldu.