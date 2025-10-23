Wembanyama sezona hızlı başladı: Tam 40 sayı!

NBA'de sezonun açılış haftası geride kaldı.

Bu sabah yapılan maçta San Antonio Spurs, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 125-92 mağlup etti. Karşılaşmaya 21 yaşındaki Victor Wembanyama damga vurdu.



TAM 40 SAYI



Dallas Mavericks karşısında NBA'deki üçüncü sezonuna giriş yapan Victor Wembanyama, 40 sayı ve 15 ribaund ile sezona hızlı başladı.

Fransız basketbolcuya 22 sayı ile Stephon Castle ve 15 sayı ile Dylan Harper eşlik etti.

Dallas Mavericks'te ise Anthony Davis 22, P.J. Washington 17 sayıyla oynadı.

