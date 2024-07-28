Wendel'den Galatasaray iddialarına yanıt

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit forması giyen Wendel'in bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia ediliyordu.



Milliyet'in haberine göre, Rubin Kazan mücadelesinin ardından kariyeriyle ilgili konuşan Brezilyalı futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim. Zenit'e yardım etmek beni mutlu ediyor. Sadece takımıma yardım etmek ve Zenit'in benden istediği şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. İstatistiklerimi geliştirmek için daha çok çalışacağım" diye konuştu.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın rotasını McTominay ve Rios'a çevirdiği aktarıldı.