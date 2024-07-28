NTV.COM.TR’ye geri dön

Wendel'den Galatasaray iddialarına yanıt

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Wendel'den transfer iddialarına yanıt geldi. Brezilyalı orta saha Zenit'in Rubin Kazan'ı 4-0 mağlup ettiği maçtan sonra yaptığı açıklamada takımda kalacağını ifade etti.

Wendel'den Galatasaray iddialarına yanıt

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit forması giyen Wendel'in bir süredir 'ın gündeminde olduğu iddia ediliyordu.

Milliyet'in haberine göre, Rubin Kazan mücadelesinin ardından kariyeriyle ilgili konuşan Brezilyalı futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim. Zenit'e yardım etmek beni mutlu ediyor. Sadece takımıma yardım etmek ve Zenit'in benden istediği şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. İstatistiklerimi geliştirmek için daha çok çalışacağım" diye konuştu.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın rotasını McTominay ve Rios'a çevirdiği aktarıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...