NTV.COM.TR

Werder Bremen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Almanya Bundesliga)

Almanya Bundesliga’da 4’üncü  hafta heyecanı yaşanıyor. Werder Bremenl ligin iddialı ekiplerinden Freiburg’u  konuk ediyor. Werder Bremen  ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Werder Bremen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Werder Bremen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Almanya Bundesliga)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen ’da haftanın önemli mücadelesinde Werder Bremen ve Freiburg kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Freiburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Werder Bremen - Freiburg mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

WERDER BREMEN - FREİBURG MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga’da haftanın kritik mücadelesinde Werder Bremen - Freiburg karşı karşıya geliyor. Bremen'da, Weser Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20 Eylül saat 16:30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...