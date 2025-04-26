Werder Bremen - St . Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da haftanın kritik maçında Werder Bremen ve St. Pauli karşı kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ev sahibi Werder Bremen ligde son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Peki Werder Bremen - St . Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya'nın önemli takımlarından Werder Bremen , St. Pauli’yi konuk ediyor. Werder Bremen bu sezon ligde 45 puan toplarken haftaya 8. sırada girdi. St. Pauli ise son beş karşılaşmasında 2 galibiyet alırken puan sıralamasında 14 basamakta bulunuyor, Werder Bremen, St. Pauli karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Werder Bremen - St . Pauli maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
WERDER BREMEN - ST. PAULİ MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da heyecan Werder Bremen - St . Pauli karşılaşmasıyla devam ediyor. Weser Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 18.30’da başlayacak ve Bein Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Werder Bremen geride kalan 30 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan tablosunda düşme hattında yer alıyor.
St. Pauli ise 30 puan toplarken 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Bundesliga
- Maç