Werder Bremen - St . Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Almanya'nın önemli takımlarından Werder Bremen , St. Pauli’yi konuk ediyor. Werder Bremen bu sezon ligde 45 puan toplarken haftaya 8. sırada girdi. St. Pauli ise son beş karşılaşmasında 2 galibiyet alırken puan sıralamasında 14 basamakta bulunuyor, Werder Bremen, St. Pauli karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Werder Bremen - St . Pauli maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



WERDER BREMEN - ST. PAULİ MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da heyecan Werder Bremen - St . Pauli karşılaşmasıyla devam ediyor. Weser Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 18.30’da başlayacak ve Bein Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Werder Bremen geride kalan 30 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan tablosunda düşme hattında yer alıyor.



St. Pauli ise 30 puan toplarken 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.



