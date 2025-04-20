Werner Lorant kimdir? Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant'ın hayatı

Werner Lorant, Alman futbolunun tanınan isimlerinden biri olup hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle dikkat çeken bir figürdür.



21 Kasım 1948 tarihinde Almanya'nın Welver kasabasında dünyaya gelen Lorant, özellikle disiplini, sert mizacı ve futbol konusundaki tavizsiz yaklaşımıyla bilinir.



Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 6-0'lık Fenerbahçe-Galatasaray maçını kazanarak tarihe geçmiştir. Bu maçtan sonra "Korkaklar kazanamaz" şeklinde bir demeç vermiştir.



2006-2007 sezonunda İran'ın Saipa takımından Kayseri Erciyesspor'a transfer olmuştur fakat bu takımda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle kulüpten gönderilmiştir. Daha sonra Sivasspor'a geçmiştir. Son olarak Kasımpaşa ile sözleşme imzalamış fakat çıktığı 6 maçının hiçbirini kazanamaması sonucu görevine son verilmiştir.



Nisan 2015'te Lorant, Almanya'da bir ilçe takımı olan ve 7. ligde bulunan TSV Waging'le anlaştı.



Nisan 2015'te, Lorant, sezon sonuna kadar TSV Waging'in yöneticisi olarak atandı. 2017 Ocak ayında ÖTSU Hallein takımında görevlendirdi.



2019 yılının Nisan ayında, sezonun sonuna kadar Avusturya beşinci lig kulübü FC Hallein 04'ün teknik direktörlük görevini üstlendi.