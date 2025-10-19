West Ham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

West Ham - Brentford maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Brentford zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



WEST HAM - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere Premier Lig’de West Ham - Brentford karşı karşıya geliyor. Londra'da, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (20 Ekim) saat 22.00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

