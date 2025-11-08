West Ham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde West Ham - Burnley karşı karşıya geliyor. Burnley zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki West Ham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

WEST HAM - BURNLEY MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında West Ham - Burnley kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.