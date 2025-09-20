West Ham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de 5’inci hafta heyecanı yaşanıyor. West Ham ligin iddialı ekiplerinden Crystal Palace’yi konuk ediyor. West Ham, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki West Ham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde West Ham ve Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Crystal Palace zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. West Ham - Crystal Palace mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
WEST HAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde West Ham - Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Londra'da, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (20 Eylül) saat 17:00’da başlayacak ve beİN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Futbol
- İngiltere Premier Lig
- Maç