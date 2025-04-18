West Ham - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United, Southampton karşısında ev sahibi avantajını kullanarak galibiyete uzanmak istiyor. Southampton bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken ligin son sırasına demirledi. Konuk ekip bu sezon çıktığı maçlarda sadece iki galibiyet alabildi. West Ham - Southampton maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



WEST HAM UNİTED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere Premier Lig’de heyecan West Ham - Southampton maçıyla devam ediyor.



Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19 Nisan cumartesi günü saat 17:00’da başlayacak ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.



West Ham United geride kalan 32 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.



Southampton ise ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı.



