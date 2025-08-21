Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea deplasmanda West Ham United ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



West Ham United ile Chelsea arasındaki kritik mücadele 22 Ağustos Cuma akşamı oynanacak. Londra derbisi niteliği taşıyan karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Zorlu mücadele, beIN Connect ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.



MUHTEMEL 11'LER



West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Aguerd; (Diouf); Ward-Prowse, Souček, Paquetá; Bowen, Wilson / Füllkrug



Chelsea: Sánchez; James, Acheampong / Adarabioyo / Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Estêvão / Pedro Neto, Cole Palmer; João Pedro