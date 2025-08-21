West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar hız kesmeden sürüyor. Bu hafta West Ham United ile Chelsea, üç puan mücadelesinde sahne alacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgileri ve sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. Peki, West Ham United - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek?
Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea deplasmanda West Ham United ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
West Ham United ile Chelsea arasındaki kritik mücadele 22 Ağustos Cuma akşamı oynanacak. Londra derbisi niteliği taşıyan karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Zorlu mücadele, beIN Connect ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
MUHTEMEL 11'LER
West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Aguerd; (Diouf); Ward-Prowse, Souček, Paquetá; Bowen, Wilson / Füllkrug
Chelsea: Sánchez; James, Acheampong / Adarabioyo / Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Estêvão / Pedro Neto, Cole Palmer; João Pedro
