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West Ham United, Wan-Bissaka'yı transfer etti

West Ham United, 5 sezondur Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

West Ham United, Wan-Bissaka'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, 'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Wan-Bissaka, 2019'da 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla 5 sezonda 190 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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