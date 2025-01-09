West Ham United'da Graham Potter dönemi

Premier Lig ekibi West Ham United, Julien Lopetegui ile yollarını ayırdı. yeni teknik direktör Graham Potter oldu.



Londra ekibi Potter ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

CHELSEA'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI



İngiliz teknik direktör son olarak Chelsea'yi çalıştırmış, Nisan 2023'te görevden ayrılmıştı.



West Ham United, 20 maçı geride kalan Premier Lig'de 6 galibiyetle 14. sırada yer alıyor.

