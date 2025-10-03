West Ham'dan dikkat çeken paylaşım: "İlk siyahi teknik direktörümüz"

Sao Tome ve Principe asıllı Portekizli teknik direktörü Nuno Espirito Santo, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın başına geçen ilk siyahi teknik adam oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "West Ham United'ın ilk siyahi teknik direktörü Nuno Espirito Santo." bilgisi verildi.



West Ham United, 27 Eylül'de 51 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.



Santo, sezona Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında başlamış ve 9 Eylül'de takım ile yolları ayrılmıştı.