Westbrook 204. kez "triple-double yaptı"; Sacramento Kings kazandı

NBA'de çıktığı ilk yedi maçın beşini kaybeden Sacramento Kings, kendisi adına sezonun sekizinci haftasında Golden State Warriors'u ağırladı.

Russell Westbrook'un 23 sayı, 16 ribaund ve 10 asistle birlikte kariyerinin 204. "triple-double"ını yaptığı mücadelede kazanan 121-116'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

DeMar DeRozan attığı 25 sayıyla Kings'in maçtaki en skorer oyuncusu oldu.

Deplasman ekibinde ise kariyerinde ilk kez bir maça ilk 5'te başlayan Will Richard, Kings potasına gönderdiği 30 sayıyla yıldızlaşsa da takımının mağlubiyetinin önüne geçemedi.