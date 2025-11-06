Westbrook 204. kez "triple-double yaptı"; Sacramento Kings kazandı
06.11.2025 10:58
Reuters
NBA'de Sacramento Kings, Golden State Warriors'u 121-116 mağlup etti.
NBA'de çıktığı ilk yedi maçın beşini kaybeden Sacramento Kings, kendisi adına sezonun sekizinci haftasında Golden State Warriors'u ağırladı.
Russell Westbrook'un 23 sayı, 16 ribaund ve 10 asistle birlikte kariyerinin 204. "triple-double"ını yaptığı mücadelede kazanan 121-116'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
DeMar DeRozan attığı 25 sayıyla Kings'in maçtaki en skorer oyuncusu oldu.
Deplasman ekibinde ise kariyerinde ilk kez bir maça ilk 5'te başlayan Will Richard, Kings potasına gönderdiği 30 sayıyla yıldızlaşsa da takımının mağlubiyetinin önüne geçemedi.
Golden State Warriors'un yıldızı Stephen Curry, hastalığı sebebiyle Sacramento Kings maçının kadrosunda yer almadı.