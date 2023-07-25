WhatsApp kanallar özelliğini 7 ülkede daha genişletiyor

WhatsApp, Mısır, Şili, Malezya, Fas, Ukrayna, Kenya ve Peru dahil olmak üzere yedi ülkede daha yayın yapmak için Kanallar özelliklerini genişletti.



Şirket duyuruyu bugün erken saatlerde bir Tweet ve bir Threads gönderisi aracılığıyla yaptı.



WhatsApp Kanalları ilk olarak geçtiğimiz ay Singapur ve Kolombiya dışındaki kullanıcılar için kullanıma sunmuştu.



Şirket bu özelliği, insanların bilgi almak için farklı STK'ları, tıbbi araştırma kurumlarını, doğruluk kontrol organlarını ve yerel yetkilileri takip etmelerini sağlamak için başlattı.



Lansman sırasında WhatsApp, bu özelliği bu yıl herkesin kullanımına sunmayı planladığını söyledi.



Kanallar, yöneticilerin kanalın bir parçası olan kişilere metin, fotoğraf ve video gönderebildiği tek yönlü konuşmalardır. Bu kanallar, kullanıcıların küresel veya yerel kuruluşların kanallarını açabilecekleri ve onları takip edebilecekleri yeni bir "Güncellemeler" sekmesinde yer almaktadır.

INSTAGRAM'DA KULLANIMA SUNULDU



Geçtiğimiz ay Instagram, Kanallar özelliğini belirli bir kullanıcı grubuyla test ettikten sonra küresel olarak genişletti. Bununla birlikte Meta, Instagram'da içerik oluşturucuların hayranlarıyla etkileşime girmeleri için yeni bir iletişim kanalı oluşturmalarına olanak sağlıyor.



Bu ayın başlarında WhatsApp, Wear OS için sohbetlere yanıt verme, VoIP aramalarını yanıtlama ve yeni konuşmalar başlatma gibi özelliklere sahip yeni bir bağımsız uygulama tanıttı.

