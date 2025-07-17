Wilfred Ndidi kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Wilfred Ndidi hangi mevkide oynuyor?

Tam adı Onyinye Wilfred Ndidi olan başarılı futbolcu, 16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu. Profesyonel futbol kariyerine Belçika'nın Genk takımında başlayan Ndidi, burada gösterdiği performansla Avrupa’nın dikkatini çekti. 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’ye transfer olan Ndidi, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.



Leicester City formasıyla hem Premier Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı maçlar çıkaran Ndidi, 2021 yılında FA Cup zaferi yaşayan kadroda da yer aldı. Güçlü fiziği, savunma katkısı ve top kapma becerileriyle tanınan Ndidi, uzun süredir Avrupa’nın en iyi defansif orta sahaları arasında gösteriliyor.



HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?



Wilfred Ndidi, asıl pozisyonu defansif orta saha olan bir oyuncudur. Sahada genellikle ön libero olarak görev yapar ve takımının savunma güvenliğini sağlayan kilit isimlerden biri olur. Rakip atakları kesme, ikili mücadele kazanma ve top kapma konusunda oldukça başarılı olan Ndidi, aynı zamanda topu ileriye taşıma konusunda da etkili bir oyuncudur.



Zaman zaman stoper olarak da görev yapabilen Nijeryalı yıldız, çok yönlü yapısıyla teknik direktörlerin elini rahatlatan bir futbolcudur.

