Wilfried Singo'nun sakatlık durumu... Galatasaray MR sonuçlarını açıkladı
23.11.2025 11:58
Son Güncelleme: 23.11.2025 12:18
NTV - Haber Merkezi
Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun sağlık durumlarıyla ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.
Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.
Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."