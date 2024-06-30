Wilfried Zaha, Galatasaray ile yol ayrımında

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, 1 yıllık aranın ardından yeniden Premier Lig'e dönebilir.

Mirror'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Zaha'nın haftalık 300 bin sterlinlik maaşını karşılayamadığı ve düşük bir fiyatla takımdan ayrılmasına izin vereceği öne sürüldü.

Öte yandan Fildişi Sahilli futbolcunun Premier Lig'e dönmesi durumunda maaşında önemli bir düşüşü kabul etmek zorunda olduğu da kaydedildi.

Zaha için Cystal Palace, West Ham ve Wolverhampton'ın istekli olduğu aktarıldı.



Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maça çıkan Zaha, bu mücadelelerde 10 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.