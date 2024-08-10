Wilfried Zaha, Galatasaray'dan ayrılıyor

Wilfried Zaha, transfer görüşmeleri için Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.



Galatasaray, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun eski takımı Crystal Palace ile anlaşma sağlayamadı.



TAKIMI BELLİ OLDU



Sarı kırmızılılar, Zaha'nın geçici transferi için Leicester City ile görüşmelerde son aşamaya geldi.



Galatasaray'ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı kırmızlı formayla 42 maçta forma giydi ve 10 gol 5 asistlik katkı sağladı.

