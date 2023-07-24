Wilfried Zaha kimdir? Wilfried Zaha kaç yaşında ve nereli? İşte Wilfried Zaha'nın biyografisi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yı kadrosuna dahil etti. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti. İşte, Wilfried Zaha'nın biyografisi...



WİLFRİED ZAHA KİMDİR?



Wilfried Zaha 10 Kasım 1992'te Abidjan'de dünyaya geldi. Forvet ve sağ kanat olarak oynayan Fildişi Sahilili millî futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.



Zaha, 2010 yılında Crystal Palace akademilerinden birinci takımına yükseldi. Selhurst Park'ta geçirdiği ilk üç sezonda tüm müsabakalarda 18 gol attı. Ocak 2013'te, 10 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında Manchester United'a transfer oldu.



Zaha, sezon sonuna kadar Palace'ta kiralık olarak kaldı ve kulübüne Premier Lig'e dönmesine yardımcı oldu.



Manchester United ile başarısız bir 2013-14 sezonunun ardından (çoğunlukla Cardiff City'de kiralık olarak geçirdi), Zaha, Şubat 2015'te kulübe kalıcı olarak yeniden katılmadan önce, Ağustos 2014'te bir sezonluk kiralık olarak Palace'ye döndü. O zamandan beri kulübün 10. en yüksek golcüsü oldu.



Fildişi Sahili'nde doğan Zaha, dört yaşından itibaren İngiltere'de büyüdü. 2012 yılında İngiltere milli takımı formasıyla ilk maçına çıktı. İngiltere için dört yıl oynamadıktan sonra, 2017 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Fildişi Sahili için oynamayı seçti.