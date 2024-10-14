Wilfried Zaha, Lyon'da kadro dışı bırakıldı
Sezon başında Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Olympique Lyon'da kiralık olarak forma giyen Wilfried Zaha kadro dışı bırakıldı.
L'equippe'in haberine göre, Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçının ardından kondisyon antrenmanına katılmak istemeyen Fildişi Sahilli yıldızın disiplinsiz davranışları sebebiyle Nantes maçının kadrosuna yer almadığı kaydedildi.
Öte yandan haberde aynı şekilde antrenmana katılmayan Gift Orban'ın da kadro dışı kaldığı aktarıldı.
Mavi-beyazlılar Nantes'ı sahasında 2-0 mağlup etmişti.
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