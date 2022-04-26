Wimbledon aşı karşıtı Novak  Djokovic'in oynamasına izin verecek

Novak Djokovic , All England Club'ın bu yılki Şampiyonalarda yarışmak için Covid aşılarına ihtiyaç duyulmayacağını onaylamasının ardından Wimbledon turnuvasında ünvanını korumak için yarışabilecek.

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 15:13

Wimbledon aşı karşıtı Novak  Djokovic'in oynamasına izin verecek

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Londra, Grand Slam'in yapılamadığı iki yılın ardından bu yıl corona virüs önlemlerini tamamen kaldırarak turnuvayı yapmayı planlıyor. 

Corona virüs pandemisi başladığından beri aşı olmayan ve aşı karşıtı olduğunu açıklayan dünya 1 numarası Novak Djokovic verilen kararın ardından Wimbledon'a katılabilecek. 

20 kez Grand Slam şampiyonu olan Djokovic'in Ocak ayında Avustralya Açık'ta oynaması yasaklanmış ve ülkeden sınır dışı edilmişti. 34 yaşındaki Sırp tenisçi Paris'teki organizatörlerin tüm Covid kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Fransa Açık'ta da yarışabilecek. 

2020 Wimbledon Şampiyonası pandemi nedeniyle iptal edilmişti, 2021'deki turnuva ise yarı finallere kadar kısıtlı kalabalığın önünde gerçekleşmişti.

Pandeminin hafiflemesi, Djokovic'in bu yaz Fransa Açık'ta ve ardından Wimbledon'da kazandığı 20 Grand Slam şampiyonluğuna yenilerini  ekleyebileceği anlamına geliyor.

Bu yılki turnuva 27 Haziran - 10 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek. 

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