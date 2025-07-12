Wimbledon çift erkekler şampiyonu belli oldu.

Julian Cash & Lloyd Glasspool ikilisi Wimbledon çift erkeklerde zafere ulaştı.

Finalde Rinky Hijikata & David Pel çiftini 6-2 ve 7-6'lık setler sonucunda 2-0 mağlup eden Cash & Glasspool, çift erkekleri şampiyonlukla tamamladı.

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Tek erkeklerde dünya 1 numarası, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finalinde Novak Djokovic'i yenen Jannik Sinner, finalde son iki yılın şampiyonu Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.



Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da tek erkekler finali, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.