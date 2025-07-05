Wimbledon: Dünya 2 numarası Alcaraz son 16'da

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon turnuvasının 5'inci gününün akşam seansında, tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Alcaraz ile Alman tenisçi Jan-Lennard Struff karşılaştı.

Alcaraz, rakibini 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı.



Tek kadınlarda, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Büyük Britanyalı Emma Raducanu'yu 7-6 ve 6-4'lük setlerle eleyerek tur atladı.



Tek kadınlarda günün bir diğer eşleşmesinde ise Belçikalı Elise Mertens, Ukraynalı raket Elina Svitolina'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle eledi.