Wimbledon için geri sayım

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon Pazartesi günü başlayacak.

Çim kortun en prestijli organizasyonunda gözler Fransa Açık finalinde tarih yazan Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner'de olacak.

TENİSİN KALBİ BİR KEZ DAHA LONDRA'DA ATACAK



Tek erkeklerde gözler Fransa Açık finalinde tarihe geçen Carlos Alkaraz ve Yannik Siner'de olacak. İspanyol raket Alcaraz üst üste üçüncü Wimbledon zaferini hedeflerken Dünya bir numarası Sinner'se kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunun peşinde.



Turnuvada dikkat çeken bir diğer isimse Sırp efsane Novak Cokoviç. Geçirdiği sakatlık sonrası kortlara dönen 38 yaşındaki yıldız, sekizinci Wimbledon zaferiyle rekor kırmayı hedefliyor.



Tek kadınlarda Dünya bir numarası Arina Zabalenka, Wimbledon'da ilk kez finale çıkmak istiyor. Tenisseverlerin turnuvanın favorisi olarak gösterdiği Belaruslu tenisçi 2021 ve 2023'te yarı finalde turnuvaya veda etmişti.



2022'de Wimbledon şampiyonu olan Elena Ribakina ve geçtiğimiz ay Fransa Açık'ta ilk Grand Slem'ini kazanan Koko Gof, Zabalenka'nın en güçlü rakipleri olarak gösteriliyor.

