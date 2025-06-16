Wimbledon için geri sayım

Teniste toprak kort sezonu Carlos Alcaraz ve Coco Gauff'un Fransa Açık'ta elde ettikleri şampiyonluklarla sona erdi.



Roland Garros'un ardından gözler sporun en prestijli turnuvası olan Wimbledon'a çevrildi.



Çim zeminde düzenlenen tek Grand Slam olma özelliğindeki Wimbledon'ın başlamasına kısa süre kala, yeşil renkli kortlarda oynanan turnuvalar sürüyor.



Almanya'daki Stuttgart Açık finalinde Amerikalı Taylor Fritz ile ev sahibi ülkeden Sascha Zverev karşılaştı.



Fritz,, 6-3 ve 7-6'lık setlerle maçtan 2-0 galip ayrılarak bu sezonki ilk turnuva zaferini elde etti.



Kariyerinde hiç çim kort turnuva şampiyonluğu bulunmayan Zverev ise kötü şansını kendi ülkesinde de kıramadı.



Avustralya Açık, Fransa Açık ve Amerika Açık Grand Slam tenis turnuvalarının tamamında final oynama başarısı gösteren Zverev,, Wimbledon'da henüz 4. turun ötesini görebilmiş değil.



Kadın tenisinde ise Wimbledon öncesi ufak çaplı bir peri masalı yazıldı. Londra'da düzenlenen Queen's Club turnuvasının finalinde dünya 15 numarası Amanda Anisimova ile seribaşı dahi olmayan 37 yaşındaki Alman tenisçi Tatjana Maria karşılaştı.

TENİSİN EN ESKİ VE EN PRESTİJLİ TURNUVASI



6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup eden Maria,, 2001 yılında başlayan profesyonel kariyerinin en büyük zaferini elde etti.



Maria böylece tenis efsanesi Serena Williams'ın ardından WTA turnuvalarında en yaşlı şampiyonluk kazanan ikinci tenisçi oldu.



Tenisin en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da heyecan 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında yaşanacak.