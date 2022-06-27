Wimbledon ne zaman, saat kaçta? (Wimbledon hangi kanalda?)

1877 yılından beri All England Lawn Tennis ve Croquet Club tarafından düzenlenen Wimbledon tenis turnavasında geri sayım başladı. Dünyanın en prestijli tenis turnuvası olan Wimbledon, 2020 yılında yapılmamıştı geçen yıl ise az seyirci ile gerçekleştirilmişti.

RUS VE BELARUSLU TENİSÇİLERE YASAK

Wimbledon yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve Belarus'un savaşa verdiği destek nedeniyle Rus ve Belaruslu oyuncuların bu yılki turnuvada oynamasını yasakladı.



Dünya 2 numaralı tenisçisi Daniil Medvedev ve dünya 8 numaralı tenisçisi Andrey Rublev'in Wimbledon erkekler klasmanında yarışması engellendi. Rublev geçtiğimiz aylarda Dubai'de kazandığı bir maçın ardından kameranın merceğine "Savaşa hayır lütfen" yazmıştı.



Kadınlar tarafında ise Anastasia Pavlyuchenkova (15. sırada), Daria Kasatkina (26. sırada) ve Veronika Kudermetova (29. sırada) karardan etkilenenler arasında yer alacak.



Belarus'u temsil eden iki yüksek dereceli tenisçi bulunuyor. Bunlar; Aryna Sabalenka (4 numara) ve Victoria Azarenka (18 numara).

REKOR PARA ÖDÜLÜ

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 40,35 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre 2022'de dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 11,1, corona virüs salgını öncesindeki 2019'a kıyasla ise yüzde 5,4 oranında yükseldi.

WIMBLEDON NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?



Wimbledon 27 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek.

Wimbledon turnuvası, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’da ekranlara gelecek. TRT Spor Yıldız yayın akışında yer alan bilgiye göre turnavının 15.25'de başlaması bekelniyor.