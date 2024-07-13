NTV.COM.TR’ye geri dön

Wimbledon tek erkekler finalinde bu yıl da Djokovic ile Alcaraz karşılaşacak

Başkent Londra'daki turnuvaya, tek erkeklerdeki yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Wimbledon tek erkekler finalinde bu yıl da Djokovic ile Alcaraz karşılaşacak

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic (2), kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Lorenzo Musetti'yi (25) 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Son şampiyon Alcaraz (3) ise Daniil Medvedev (5) karşısında ilk seti 7-6 kaybettiği maçın sonraki setlerini 6-3, 6-4 ve 6-4 kazanarak 3-1'lik skorla Djokovic'in rakibi oldu.

İki isim geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.

Wimbledon tek erkekler finali, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...