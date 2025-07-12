Wimbledon yeni şampiyonunu arıyor

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon'da Amanda Anisimova ve Iga Swiatek, finale yükseldi. Turnuvada tek kadınlar şampiyonu bugün belli olacak.



İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 11. gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile 12'nci basamakta yer alan Amanda Anisimova karşılaştı.

23 yaşındaki Anisimova, 6-4, 4-6 ve 6-4'lük setlerle Belaruslu rakibini 2-1 yenerek finale adını yazdırdı.



Günün diğer maçında dünya 4 numarası Iga Swiatek ile 35'inci basamaktaki Belinda Bencic karşı karşıya geldi.



Swiatek, Bencic'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek finalde Anisimova'nın rakibi oldu.



İLK ŞAMPİYONLUK



Londra'da bugüne kadar mutlu sona ulaşamayan Iga Swiontek, 6'ncı Grand Slam şampiyonluğunu bir ilkle yaşamayı hedefliyor.



Amanda Anisimova ise kariyerindeki büyük geri dönüşü ilk Grand Slam zaferiyle taçlandırmanın peşinde.



Geçen yıl dünya sıralamasında ilk 400'ün altına kadar düşen 23 yaşındaki sporcu, bu sezonki çıkışıyla zirveye yeniden yaklaştı.



Yeni bir Wimbledon şampiyonu çıkaracak final, saat 16'da başlayacak.