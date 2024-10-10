Wimbledon'da 147 yıllık dönem bitti

Tenisin en eski Grand Slam'i Wimbledon'da bir devir sona erdi.



147 yıllık turnuvada 1877'den beri görev yapan çizgi hakemleri, yerini yapay zekaya bıraktı.



Maçlardaki kostümleriyle Wimbledon tarihinin parçalarından biri haline gelen hakemlere veda, geleneklerini yaşatmak için birçok kuralını değiştirmeyen organizasyonun son dönemdeki en büyük yeniliği oldu.



Diğer Grand Slam'lerin aksine gece maçlarını oynatmayan tunuvada, sporcular da beyaz giyme zorunluluğu nedeniyle hala başka renkte forma giyemiyor.



Kendilerine has giyim tarzıyla Wimbledon'da bir kültür yaratan çizgi hakemlerin görevine son verilmesi, tenisten geçimini sağlayan bir grubu da etkileyecek.

300 KİŞİ İŞİNİ KAYBEDECEK



Yapay zekanın devreye girmesinin ardından, 300 kişi işini kaybedecek.



Tenis dünyasında çizgi hakemlerinin sonunu getiren yapay zekanın kullanımı, 2017'de başladı.



Puanı kazanacak sporcunun milimetrelerle belirlendiği pozisyonlarda karar veren teknoloji, Avustralya Açık ve Amerika Açık'ta baş hakemi yönlendiriyor.



Wimbledon'daki değişimin ardından çizgi kararlarında insan gözüne güvenen tek bir Grand Slam kaldı.



Fransa Açık'ta çizgi hakemleri yeni sezonda da görev yapmaya devam edecek.

