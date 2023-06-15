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Wimbledon'da rekor para ödülü dağıtılacak

Wimbledon'ın toplam para ödülü, 44,7 milyon sterlinle rekor seviyeye çıktı.

Wimbledon'da rekor para ödülü dağıtılacak

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 44,7 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Kulübünden yapılan açıklamaya göre 2023'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 11,2 oranında artarak 44,7 milyon sterline çıktı.

FİNALİSTLERE 1,17 MİLYON STERLİN

Çim kortta oynanan turnuvada tekler şampiyonları 2,35 milyon, finalistler ise 1,17 milyon sterlin para ödülü kazanacak.

Böylece finalist ve şampiyon tenisçilerin son yıllarda düşen para ödülü, pandemi öncesi 2019'daki seviyelere tekrar ulaşmış oldu.

Geçen yıl tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ve tek kadınlarda Kazak Elena Rybakina'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, bu sene 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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