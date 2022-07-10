Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic

Sezonun üçüncü Grand Slam Tenis Turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon belli oldu.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının erkekler şampiyonunu belirleyecek maçta, Novak Djokovic ile Nick Kyrgios karşı karşıya geldi.



Rakibini 3-1 setler sonucunda yenen Sırp tenisçi Novak Djokovic 7. Wimbledon şampiyonluğuna ulaşırken toplamda ise 21. Grand Slam zaferini elde etti.



Rafael Nadal'ın sakatlığından dolayı Avustralyalı raket Nick Kyrgios finale yükselmişti.