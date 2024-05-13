Wings For Life World Run’a katılım rekoru

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla, Türkiye de dahil olmak üzere 169 ülkede gerçekleşen Wings for Life World Run’a bu yıl katılım rekoru kırıldı.



Yapılan açıklamaya göre, toplamda 265 bin 818 kişi omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara katkıda bulunmak için etkinliğe katılım sağladı.Dünya çapında toplam 8.1 milyon euro bağış toplandı.

İstanbul Kuruçeşme’de, Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin’de düzenlenen fiziksel koşularda toplamda 2 bin 7 kişi koşarken Türkiye genelinde toplam 6 bin 33 kişi Wings for Life World Run’a katılım gösterdi.

Kadınlar kategorisinde Kumsal Pınargözü, 32.91 kilometre koşarak en iyi dereceyi elde etti.

Erkekler kategorisinde ise Yılmaz Tongül, 52.51 kilometrelik derecesiyle Türkiye genelinde en uzun mesafeyi kat eden isim oldu.