Wolfsberger - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak 3. ön eleme turu mücadeleleriyle devam edecek. Kritik mücadelede Wolfsberger , PAOK’u konuk edecek. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Wolfsberger - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Wolfsberger, PAOK karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. PAOK ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Wolfsberger - PAOK maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.
WOLFSBERGER - PAOK MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Wolfsberger - PAOK’u konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 20.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.
