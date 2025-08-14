Wolfsberger - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Wolfsberger, PAOK karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. PAOK ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Wolfsberger - PAOK maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.



WOLFSBERGER - PAOK MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Wolfsberger - PAOK’u konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 20.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.



