Wolfsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Almanya'nın önemli takımlarından Freiburg, Wolfsburg deplasmanına konuk oluyor. Freiburg bu sezon ligde 48 puan toplarken haftaya beşinci sırada girdi. Wolfsburg ise ligin orta sıralarında bulunuyor. Wolfsburg, Freiburg karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Wolfsburg - Freiburg maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



WOLFSBURG - FREİBURG MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da heyecan Wolfsburg - Freiburg karşılaşmasıyla devam ediyor. Volkswagen Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 16:30’da başlayacak ve beiN connect ekranlarından canlı yayınlanacak.



Wolfsburg geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan tablosunda 12 basamakta bulunuyor.



Freiburg ise 48 puan toplarken 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.









